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May 30 2023 - 18:30

حركة الجهاد الإسلامي باركت عملية “حرميش” البطولية

منذ 47 mins 30 May، 2023
علم الجهاد الاسلامي
فلسطين

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية “حرميش” البطولية التي أدت لمقتل أحد المستوطنين الصهاينة برصاص أبطال شعبنا ظهر اليوم الثلاثاء شمال الضفة الباسلة.

وأكدت الحركة في بيان لها الثلاثاء أن “هذه العملية الشجاعة تمثل وفاءً من مقاومينا الأبطال باستمرار درب المقاومة على خطى الشهداء الذين رسخوا قاعدة الاشتباك”، واعتبرت أن “العملية تأتي رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق شعبنا والتي كان اَخرها في طولكرم ونابلس وجنين”، مشددة على أن “العملية جاءت استجابة ميدانية وسريعة لردع المحتل المجرم وإيلامه في الزمان والمكان المناسبين”.

وأوضحت الحركة ان “عملية طولكرم تبعث برسالة قوية أن جرائم العدو المتواصلة بحق شعبنا لن تمر دون عقاب، وليعلم أنه لا أمان لجنوده ولا لمستوطنيه طالما استمر العدوان بحق أرضنا والمقدسات”.

المصدر: فلسطين اليوم

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