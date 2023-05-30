المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعلن تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة غداً الأربعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2023 - 15:36

المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعلن تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة غداً الأربعاء

منذ 1 ساعة 30 May، 2023
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