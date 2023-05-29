إصابات باشتباكات مع العدو الاسرائيلي خلال اقتحامه جنين بالضفة المحتلة

أصيب 8 فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي، أحدهم بحالة خطيرة، واعتقال اثنين آخرين، فجر اليوم الاثنين خلال اقتحام عدة من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبة إسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي، وألحقت بهما أضرارا مادية”، وأشارت الى ان “قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، فيما تصدى لها مقاومو سرايا القدس- كتيبة جنين بوابل من الرصاص”.

وذكرت المصادر ان “اشتباكات عنيفة دارت بين قوات العدو والمقاومة الفلسطينية، ما دفع الاحتلال لإرسال تعزيزات عسكرية إضافية كبيرة إلى مخيم جنين”، ولفتت الى ان “مساجد مدينة جنين دعت إلى النفير لمواجهة اقتحام الاحتلال وسط اشتباكات عنيفة جدا”.

المصدر: فلسطين اليوم