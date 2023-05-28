تواصل عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2023 - 18:02
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية بيمان جبلّي
السيد نصر الله استعرض مع جبلّي التحديات الإعلامية والسياسية لمحور المقاومة وكيفية التعاطي معها كجزء من المقاومة الشاملة
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: الواقع يفرض أنه لا مجال للوصول إلى رئيس للجمهورية إلا بالتوافق
السيد صفي الدين: على لبنان أن يحدد خياراته في ظل المتغيرات بالمنطقة ويتقدم للأمام ليحجز مكانًا في المعادلات الجديدة
النائب محمد رعد: المرشح الذي يتم التداول باسمه هو مرشح مناورة مهمته مواجهة من دعمنا ترشيحه للرئاسة وإسقاطه
النائب علي حسن خليل: الاجتماع على منطق إسقاط المرشح الذي يدعمه الثنائي الوطني لا يوصل إلى بر الأمان
الخارجية اللبنانية تعلن تبلغها من الإمارات عزمها على الإفراج تباعًا عن اللبنانيين الـ10 الذين أوقفتهم مؤخرًا
فوز المرشحين المدعومين من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني والحزب التقدمي بالمقاعد الـ4 لأعضاء نقابة الأطباء في بيروت
تشييع رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا إلى مثواه الأخير في جبانة الشهداء التابعة لجامع الخاشقجي في بيروت
سرايا القدس ـ كتيبة طولكرم: مجاهدونا اكتشفوا قوة صهيونية خاصة تسللت إلى المخيم واستهدفوها بالرصاص وأجبروها على الهرب
جيش العدو يعلن اعتقال 5 فلسطينيين خلال مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال
مكتب إعلام الأسرى: أسرى سجن نفحة يغلقون كافة الأقسام احتجاجًا على التفتيشات الاستفزازية لوحدات قمع إدارة السجون
إعلام العدو: الجيش يبدأ الإثنين تدريبات واسعة تستمر أسبوعين شمالًا وجنوبًا بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية
تواصل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية وسط منافسة حامية بين الرئيس رجب طيب اردوغان وكمال كيليجدار أوغلو
اردوغان بعد الإدلاء بصوته في اسطنبول: الشعب سيختار رئيسه وأعتقد أن عملية الفرز ستكون سريعة
كيليجدار أوغلو بعد الإدلاء بصوته في أنقرة: أدعو الجميع إلى التصويت لتحقيق الديمقراطية الحقيقية
معاون وزير الخارجية السوري يبحث استئناف عمل البعثة السعودية مع الفريق الفني المعني بإعادة افتتاح سفارة المملكة في دمشق
استشهاد طفلين يمنيين شقيقين وإصابة آخرَين في انفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف
سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد يصل إلى طهران في زيارة تستمر يومين ويلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين
حاكم دارفور يدعو أهالي الإقليم إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم إثر معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
الجيش السوداني: نؤكّد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهي الإثنين ونبحث إمكانية تمديده
وزارة الطاقة العراقية تعلن أن المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع الأردن ستبدأ مطلع تموز/يوليو المقبل
الرئيس الروسي يدعو لتعزيز الأمن على حدود بلاده لضمان تحرك أمني ومدني سريع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي يحذّر الغرب من اللعب بالنار ردًا على إعراب واشنطن عن استعدادها لتزويد كييف بمقاتلات أف-16
البيت الأبيض والجمهوريون في مجلس النواب يتوصلون إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف الدين الأميركي يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق
الرئيس الأميركي جو بايدن: الاتفاق جنبنا الوصول إلى ركود اقتصادي وتدمير صناديق التقاعد وفقدان ملايين الوظائف
تواصل عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية
منذ 6 mins
28 May، 2023
الانتخابات التركية
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