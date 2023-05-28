تواصل عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2023 - 18:02

تواصل عملية فرز الأصوات في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية

منذ 6 mins 28 May، 2023
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