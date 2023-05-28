هكذا تراقب “إسرائيل” عمق الأردن وسوريا ولبنان والعراق وإيران !

أفادت وسائل إعلام العدو اليوم السبت، بأن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم منطادًا جديدًا في منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة، يستطيع رؤية ورصد الأشياء على بعد مئات الكيلومترات في عمق أراضي السورية والاردنية واللبنانية”.

وأوضحت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، أن المنطاد يرصد أيضًا دخول أي طائرة عبر الحدود، مشيرةً إلى أن المنطاد يعد “الأكبر” في العالم ويبلغ طوله 117 مترا ومزود بكاميرات خاصة وأجهزة الكمبيوتر ورادارات.

وذكرت الصحيفة، إلى أن المنطاد منصوب على مثلث الحدود الأردنية السورية ويراقب أراضيهما، كما يستطيع كشف الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة المنطلقة من العراق أو إيران أو سوريا والأردن ولبنان.

ويراقب المنطاد، حركة الطائرات في مطار دمشق السوري والعمق اللبناني، وفق “يديعوت احرونوت”.

ويتوقع جيش الاحتلال، أن تكون الحرب المقبلة عبارة عن مواجهة متعددة الجبهات، مع هجمات مشتركة من قبل آلاف الطائرات وصواريخ كروز.

المصدر: فلسطين اليوم