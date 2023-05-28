بوتين: روسيا ليست بحاجة لمبادئ توجيهية أو معايير مفروضة من الخارج

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ليست بحاجة إلى مبادئ توجيهية أو معايير مفروضة من الخارج تقمع أي أصالة وأي هوية في التنمية. وتابع “لدينا احترام كبير لتراث الثقافة العالمية. في بلدنا، من المستحيل ببساطة تخيل محاولات إلغائها”.

وأضاف بوتين السبت “لكن بالنظر إلى ما يحدث في العالم، فإننا نفهم بشكل أكثر وضوحا، نحن لسنا بحاجة إلى مبادئ توجيهية أو معايير مفروضة بشكل فج من الخارج، والتي تمنع أي أصالة وهوية في التنمية، بالنسبة لنا، الآن في الواقع هو وقت تقرير المصير، والنضال من أجل الحق في أن نكون أنفسنا”، وأشار إلى أن “الثقافة والفن –الأمران المصممان لتوحيد الناس–، وجدا نفسيهما اليوم في بؤرة المواجهة الجيوسياسية”.

المصدر: روسيا اليوم