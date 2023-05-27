قوى الأمن: توقيف 8 مطلوبين ومشتبه بهم بجرائم مختلفة في طرابلس

افادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه “استكمالا للمتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحفاظ على الإستقرار الأمني في محافظة الشمال، وفي سبيل الحد من عمليات السرقة والسلب وإطلاق النار وترويج المخدرات والعملة المزيفة التي تحصل في عدة مناطق من المحافظة المذكورة، أعطيت الأوامر لتكثيف الجهود الإستعلامية والميدانية في أماكن حصول هذه الجرائم، إضافة إلى إقامة الحواجز والكمائن لتوقيف المطلوبين والمشتبه بهم بتنفيذ تلك الجرائم.

بتاريخ 2023-05-24، نفذت دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مداهمات وكمائن في مدينة طرابلس، نتج عنها توقيف 8 أشخاص على الشكل التالي:

م. د. (من مواليد العام 1989، لبناني)، أوقف في محلة التبانة- طلعة العمري وهو مطلوب بموجب خمس مذكرات عدلية بجرائم محاولة قتل وإطلاق نار وسرقة وضبط بحوزته كمية من المخدرات.

هـ د. (من مواليد العام 1987، لبناني) أوقف في محلة التبانة – طلعة العمري وهو مطلوب بموجب 4 مذكرات عدلية بجرائم مخدرات.

أ. ص. (من مواليد العام 2002، لبناني)، أوقف في محلة التبانة- شارع سوريا وضبط بحوزته كمية من المخدرات.

أ. د. (من مواليد العام العام 2000، لبناني)، أوقف في محلة التبانة- شارع سوريا وضبط بحوزته كمية من المخدرات.

س. ع. د. (من مواليد العام 2002، لبناني)، أوقف في محلة التل وضبط بحوزته بندقية نوع بومب أكشن مع ذخيرتها.

ع. ح. (من مواليد العام 2000، مكتوم القيد)، أوقف في محلة التل وضبط بحوزته مبلغ مالي مزيف وكمية من المخدرات.

م. ب. (من مواليد العام 2004، لبناني)، أوقف في محلة التل وضبط بحوزته كمية من المخدرات.

ب. ز. (من مواليد عام 1997، لبناني)، أوقف في محلة الميناء رأس الصخر وهو مطلوب للقضاء.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المراجع المختصة، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام