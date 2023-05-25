سليمان فرنجية: 25 أيار انتصار الحق على الباطل

قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الخميس بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد المقاومة والتحرير إن “25 أيار، انتصار الحق على الباطل”.

ويحيي لبنان الخميس 25 أيار/مايو ذكرى عيد المقاومة والتحرير حيث اندحر العدو الاسرائيلي في مثل هذا اليوم من العام 2000 عن غالبية الاراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب والبقاع الغربي باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وشكل هذا العيد شكل سابقة في تاريخ الصراع مع الصهاينة حيث تم الهروب الاسرائيلي تحت جنح الظلام هربا من ضربات المقاومين بدون قيد او شرط، علما ان مجلس الامن الدولي سبق ان أصدر في العام 1978 القرار رقم 425 الذي يدعو “اسرائيل” لاحترام سيادة لبنان والخروج من اراضيه بشكل فوري.

المصدر: موقع المردة