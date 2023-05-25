مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف مستوطنة “كرمي تسور” في بلدة بيت أمر في الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2023 - 01:00

مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف مستوطنة “كرمي تسور” في بلدة بيت أمر في الخليل

منذ 3 ساعة 24 May، 2023
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