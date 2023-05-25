مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف مستوطنة “كرمي تسور” في بلدة بيت أمر في الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 25 2023 - 01:00
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
24 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
مسيرات مليونية في صنعاء ومدن يمنية أخرى بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين تحت عنوان "الشعار.. سلاح وموقف"
المشاركون في مسيرات صنعاء وباقي المدن دعوا إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية ونددوا بالسياسة والغطرسة الأمريكية
مسيرات يوم الصرخة في اليمن أكدت الموقف الثابت إلى جانب القضية الفلسطينية وحركات المقاومة في البلدان الإسلامية
العلماء المعتقلون في السجون البحرينية يدينون اعتقال النظام للشيخ محمد صنقور ويؤكدون أن هذا الإعتقال قرار سياسي بحت
الجيش الصهيوني يجري مطلع الأسبوع المقبل مناورات عسكرية شاملة تحاكي حرباً على جبهات عدة بما في ذلك جبهتي سوريا ولبنان
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المناورات تحاكي في أيامها الأولى الدخول في حالة دفاع قبل أن تتحول في أسبوعها الثاني إلى الهجوم
الجيش الإسرائيلي: عثرنا اليوم على مجسم منصة صواريخ في قرية النزلة قرب طولكرم بالضفة الغربية وتم نقلها للفحص
جيش الإحتلال يعتقل 3 مظليين صهاينة بعد تحليقهم قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين حيث تسببوا في تفعيل صافرات الإنذار
مخابرات الاحتلال تعلن عن اعتقال فلسطيني من أم الفحم المحتلة بزعم تخطيطه لتنفيذ عملية تفجير عبوات داخل حافلة للمستوطنين
الكنيست الصهيوني يصادق على الميزانية العامة في الكيان التي تتضمن إعطاء اليهود اليمينيين مبالغ سخية تحت عناوين مشاريع
أمين عام حركة الجهاد الإسلامي: منظمة التحرير الآن هي ختم له وظيفة لصالح برنامج سياسي واضح هو صنع سلام مع العدو
زياد النخالة: السلطة تمثل فئة قليلة من الفلسطينيين وتتعامل معها الدول باحترام أما الآخرين تتعامل معهم على أنهم إرهابيون
الخارجية السورية: دبلوماسية فرنسا فقدت صوابها بعد قرارات القمة العربية الأخيرة وأحلامها بإعادة الإستعمار لم تعد صالحة
الخارجية السورية: على الدبلوماسية الفرنسية المتخلفة مراجعة مواقفها لأن الشعوب في أنحاء العالم تعي أن عهود التسلط انتهت
الرئيس الروسي: الغربيون يحاولون الحد من تعاون الدول مع روسيا ولا يهتمون بالخسائر التي يجلبها الأمر على الشعوب المعنية
بوتين: هناك تغييرات عميقة تحدث في العالم والمزيد من الدول تتخذ مساراً نحو تعزيز السيادة الوطنية وتتبع سياسة مستقلة
أمين عام الناتو يعرب عن قلق الحلف حيال مستوى التعاون بين روسيا والصين ويدعو بكين إلى إدانة العملية الروسية في اوكرانيا
الرئيس الصيني يشيد خلال استقباله رئيس الوزراء الروسي بتطور العلاقات ويؤكد الاستعداد لتبادل الدعم في المسائل المشتركة
وزير الدفاع الروسي يعلن القضاء على أكثر من 70 أوكرانياً بعملية في بيلغورود ويؤكد أن الرد على هذه الهجمات سيكون حازماً
زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا: استفتاء إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا كان شرعيا ويعكس تماما رأي الشعب
البيت الأبيض: وقف إطلاق النار في السودان مؤشر جيد وهو صامد حتى الآن على الرغم من ورود تقارير بشأن وقوع اشتباكات
مواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع في مواقع جنوب الخرطوم في اليوم الثاني من الهدنة التي اتفق عليها في السعودية
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 26 شخصاً وكياناً بزعم صلتهم بحركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة
مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف مستوطنة “كرمي تسور” في بلدة بيت أمر في الخليل
منذ 3 ساعة
24 May، 2023
اطلاق نار
الخليل
فلسطين
مستوطنة كرمي تسور
التعليقات
ذات صلة
الكيان المؤقت يرتكب جريمة حرب بحق أهالي عين سامية في رام الله
مراسل المنار: انباء عن انسحاب القوات الخاصة من داخل مخيم بلاطة وفشل مهمتها بعد اكتشافها من قبل المقاومين
مراسل المنار: قوات خاصة اسرائيلية تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس وتعزيزات عسكرية تتجه نحو المخيم
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}