بالارقام| موسم سياحي واعد

موسم اصطيافي واعد ينتظر لبنان والمتوقع اكثر من مليون ونصف سائح لهذا العام .. هي حقيقة المؤشرات الظاهرة على شاشات حجوزات الطيران .. يؤكد رئيس نقابة اصحاب مكاتب السفر في لبنان جان عبود للمنار ان عدد الطائرات المتوقع وصولها الى لبنان من 15 حزيران الى اخر ايلول 95 رحلة يوميا. وحسب عبود سيصل يوميا بين 14 الف و15 الف راكب في هذه الفترة. ويشير ان نسبة الملاءة حتى الان تعدت 85% وستصل الى 100% ويشير ان نسبة العرب والاجانب القادمين ستزيد . ويلفت ان مساهمة القطاع السياحي كانت 5.5 مليار دولار ويتوقع ان تتعدى 6 الى 6.5 مليار دولار هذا العام.