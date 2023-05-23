بالارقام| موسم سياحي واعد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2023 - 20:18

بالارقام| موسم سياحي واعد

منذ 2 ساعة 23 May، 2023
لبنان

موسم اصطيافي واعد ينتظر لبنان  والمتوقع  اكثر من مليون ونصف سائح لهذا العام .. هي حقيقة المؤشرات الظاهرة على شاشات حجوزات الطيران .. يؤكد رئيس نقابة اصحاب مكاتب السفر في لبنان جان عبود للمنار ان عدد الطائرات المتوقع وصولها الى لبنان من 15 حزيران الى اخر ايلول 95 رحلة يوميا. وحسب عبود سيصل يوميا بين 14 الف و15 الف راكب في هذه الفترة. ويشير ان نسبة الملاءة حتى الان تعدت 85% وستصل الى 100% ويشير ان نسبة العرب والاجانب القادمين ستزيد . ويلفت ان مساهمة القطاع السياحي كانت 5.5 مليار دولار ويتوقع ان تتعدى 6 الى 6.5 مليار دولار هذا العام.

 

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