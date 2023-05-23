قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2023 - 09:08
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قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة
منذ 16 mins
23 May، 2023
عاجل
مخيم شعفاط
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