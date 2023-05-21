بالصور | مناورة للمقاومة الإسلامية تحاكي عملية أسر جنود صهاينة والدخول إلى فلسطين

أجرى حزب الله مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في أحد معسكراته في جنوب لبنان، استعرض فيها اسلحة وصواريخ وآليات بمشاركة عناصر من مختلف الاختصاصات العسكرية، وذلك في الذكرى الـ23 لعيد المقاومة والتحرير.

كما تخللَ العرضَ استخدامُ عددٍ من المسيّراتِ خلال َ تنفيذِ مُهماتٍ قتالية وتنفيذ عملية اسر جنود صهاينة، فضلاً عن محاكاةٍ لتدميرِ الجدارِ الفاصلِ عندَ الحدودِ اللبنانيةِ الفلسطينية واختراقه باتجاه الاراضي المحتلة . وتخلل هذا الحدث ايضا عروضا قتالية منوعة.

وأصدرت العلاقات الاعلامية في حزب الله بيانا عبرت فيه عن خالص شكرها وامتنانها ‏لتلبية دعوتها لتغطية ‏المناورة العسكرية الرمزية واثنت على الجهود التي بذلها الاعلاميون والمؤسسات الاعلامية وتجشمهم للعناء والتعب والصبر ‏على طول الطريق والتقيد بالاجراءات.

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المصدر: موقع المنار