كرامي زار ارسلان: لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة صادقة

زار رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي الاحد رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال ارسلان، حيث جرى البحث بالمستجدات السياسية والإقليمية والحياتية لبنانيا ودوليا.

وقال كرامي “كان هناك تطابق في وجهات النظر لمواجهة المرحلة المقبلة لما تحمله من رمزية التقارب والانفتاح والاستقرار العربي، وكيفية أن يستفيد لبنان من هذه الفرصة التاريخية”، ودعا “لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة صادقة نظيفة تستطيع أن تعيد بناء المؤسسات من أجل لبنان بلد الإنماء المتوازن والحريات والديمقراطية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام