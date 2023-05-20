الجيش اللبناني يوقف أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 20 2023 - 21:50

الجيش اللبناني يوقف أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان

منذ 19 mins 20 May، 2023
الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان، أن وحدة خاصة من مديرية المخابرات بتاريخ ١٩/ ٥/ ٢٠٢٣، أوقفت في بلدة دير عمار- الشمال، وبعد مسار طويل من العمل الأمني والجهود الاستعلامية على مدى سنوات، المواطن (ط.م.) وهو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان، وقد اضطلع بدور ريادي مواكب لتأسيس تنظيم فتح الإسلام الإرهابي.

ولفت البيان إلى ان الموقوف كان الموقوف على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، ثم توارى عن الأنظار في العام ٢٠٠٧ بعد معركة نهر البارد ليعود ويؤدي دوراً حساساً بعد ظهور تنظيمَي داعش وجبهة النصرة، فارتبط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمال لبنان، وعمل على إيواء أحد أخطر قادتِها بعد معركة طرابلس في العام ٢٠١٤ حين اتحدت هذه المجموعات لقتال الجيش اللبناني في أحياء مدينة طرابلس وبلدة بحنّين.

وقال البيان إن التحقيق ما زال مستمراً مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

المصدر: موقع الجيش اللبناني

التعليقات

ذات صلة