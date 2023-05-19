البيسري: لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية للتخلص من الحال المأوسوية

أمل المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة العميد الياس البيسري “إعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية للتخلص من الحال المأوسوية والخروج منها أقوى من أي وقت مضى”.

وقال البيسري الجمعة إن “عملية تطوير المديرية العامة للأمن العام هي مسار لا يتوقف، وأبرز مرتكزات نجاحها تبدأ بتحقيق العديد المطلوب من خلال تطويع عناصر شابة متخصصة ومن الجنسين، ثم بتعزيز مهارات العسكريين من كل الرتب وفي كل الاختصاصات عن طريق اعتماد روزنامة تدريبية علمية تحاكي المهمات التي تدخل في صلب الصلاحيات، وتتفاعل مع التطورات الحديثة في العالم، مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والعلوم السيبرانية، بما يمكنهم من استخدام أدوات وتقنيات متقدمة وآمنة في الإدارة، وتحقيق أفضل النتائج في التعامل مع المستجدات الأمنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام