ذكر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان يوم الأربعاء، أن واشنطن ستعلن في قمة مجموعة السبع حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تهدف إلى الوفاء بالقيود التي تم إدخالها مسبقا.

وقال سوليفان للصحفيين “الولايات المتحدة ستفرض حزمة من العقوبات مرتبطة ببيان مجموعة السبع تركز على مسألة التنفيذ”.

وشدد سوليفان على أن الأزمة الأوكرانية سيكون لها مكان مهم في مناقشات قادة مجموعة السبع في الاجتماع القادم باليابان، حيث يترأس القمة الوفد الأمريكي بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كما صرح وزير الخارجية البرازيلي للشؤون الاقتصادية ماوريسيو ليريو، في وقت سابق، بأن بلاده تسعى لتجنب تبني بيان مناهض لروسيا، خلال الإعلان النهائي الموسع للمشاركين في قمة مجموعة السبع.

وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، مما أدى إلى التضخم وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

كما أكد بوتين، أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، وأن روسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية