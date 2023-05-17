وقفة إحتجاجية أمام مدخل منزل رياض سلامة في بلدة الصفرا وسط إجرءات أمنية مشددة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2023 - 21:08
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الإمام السيد علي الخامنئي خلال لقاء مع القائمين على شؤون الحج: يجب بناء الثقافة في مجال المفاهيم الأصلية والأساسية للحج
الإمام الخامنئي: الهدف الأساسي من الحج هو توحيد الأمة في مواجهة الكفر والأصنام البشرية وغير البشرية على مر التاريخ
الإمام الخامنئي: مشكلة العالم اليوم هي تأثير الإستكبار وعلى الجميع أن يجتمعوا ليعلنوا قوتهم مقابل هذه القوى المتغطرسة
الإمام الخامنئي: من الفوائد الدنيوية للحج أن المسلمين في هذا التجمع الضخم يعلنون وجودهم وقوتهم ضد الكيان الصهيوني
ايران وروسيا توقعان اتفاقية بناء سكة حديد "رشت - أستارا" التي تربط إيران من خلال جمهورية أذربيجان بروسيا وشمال أوروبا
الرئيس الإيراني خلال مراسم التوقيع: هذه الاتفاقية لا تنحصر في التعاون بين ايران وروسيا بل تصب في مصلحة دول المنطقة
بوتين: سكة الحديد بطول 162 كلم وتساعد في ربط موانئ روسيا على بحر البلطيق بموانئ إيران المطلة على المحيط الهندي والخليج
نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك: بناء محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية جار وتم حل المسائل المتعلقة بالديون
نوفاك: روسيا وإيران تناقشان التسويات المتبادلة باليوان وعموما أكثر من 80% من التسويات في البلاد تتم بالعملات الوطنية
وفد سوري برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد يشارك في الإجتماعات التحضيرية الخاصة بالقمة العربية الـ 32 في جدة
المقداد بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب: كل العرب يرحبون بدور سوريا وليس هناك خلافات حول القضايا المتعلقة بها
المقداد: نتطلع لأن يكون الدور العربي فاعلاً في مساعدة اللاجئين السوريين وعملية إعادة الإعمار ستسهل عودتهم إلى بلدهم
المقداد بحث في جدة مع نظرائه الأردني واللبناني والعماني والتونسي والجيبوتي والاماراتي والسعودي قضايا جدول أعمال القمة
الوزراء العرب يجددون للمقداد ترحيبهم بعودة سوريا إلى اجتماعات الجامعة العربية وأهمية ذلك على مجمل العمل العربي المشترك
المقداد بعد لقائه نظيره السعودي: هناك قرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم ولا عودة إلى الوراء
أمين عام جامعة الدول العربية يحذر من أن الوضع في فلسطين يقترب من مرحلة الانفجار بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية
حركة الجهاد الإسلامي تقيم في بيروت مجلس تعازي وتبريكات بشهداء "ثأر الأحرار" بمشاركة قادة الفصائل الفلسطينية
أمين عام حركة الجهاد: في المعركة العسكرية والسياسية أبلى مقاتلونا بلاء حسناً ودم الشهداء حقق هذا الإنجاز وفرض المعادلات
القيادي في حماس صالح العاروري: الأخوة في سرايا القدس فرضوا على العدو المعادلات وأفهموه أن دماء الشعب ليست رخيصة
أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة: في حضرة الشهداء نفخر بهذه البطولة التي سجلنا فيها ملحمة بطولية
الرئيس التركي يعلن تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين إضافيين ويشكر الرئيس الروسي على دعمه المبادرة
الخارجية الروسية تؤكد تمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين وتدعو إلى معالجة العيوب التي شابت تنفيذ الاتفاقية بأسرع ما يمكن
الرئاسة التركية تدين اعتقال السلطات الألمانية صحافيين تركيين اثنين بناءً على شكوى تقدم بها أحد أعضاء "منظمة غولن"
الخارجية التركية تستدعي السفير الألماني في أنقرة على خلفية اعتقال الصحفيين وتعتبر أن ما جرى "اعتداء" على الإعلام التركي
حزب الشعب المعارض في تركيا يقدم شكاوى حول مخالفات يشتبه بوقوعها في آلاف صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الأخيرة
الأردن يسلم أبوظبي المواطن الإماراتي عبد الرحمن الرميثي حامل الجنسية التركية والمتهم بالتآمر على الحكومة الإماراتية
المجلس السياسي الأعلى في اليمن في الذكرى الـ 33 للوحدة: على المتورطين بعرقلة مسار إحلال السلام احترام إرادة الشعب
المجلس السياسي الأعلى: نجدد موقف صنعاء من السلام المشرف ونؤكد أن السعودية معنية بتحمل المسؤولية عن الوضع في المنطقة
عمران خان: أعمال العنف التي شهدتها باكستان جزء من مؤامرة حظر حركة الإنصاف والخصوم يسعون إلى إشعال نزاع مع الجيش
محكمة إسلام آباد العليا تمدد الكفالة المؤقتة الممنوحة لعمران خان حتى 31 الجاري في أي قضايا رفعت ضده بعد 9 آيار/مايو
وقفة إحتجاجية أمام مدخل منزل رياض سلامة في بلدة الصفرا وسط إجرءات أمنية مشددة
منذ 1 ساعة
17 May، 2023
لبنان
المصدر:
الوكالة الوطنية للاعلام
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