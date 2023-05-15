الكيان المؤقت | بالفيديو : طاقم حماية وزير صهيوني يعتدي بالضرب على متظاهرين ضد حكومة نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 15 2023 - 10:40

الكيان المؤقت | بالفيديو : طاقم حماية وزير صهيوني يعتدي بالضرب على متظاهرين ضد حكومة نتنياهو

منذ 1 ساعة 15 May، 2023
صور من تظاهرات تل ابيب (1)
كيان العدو

 

اظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء مرافقي الوزير نير بركات على ضباط وجنود صهاينة سابقين وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة ضد حكومة نتنياهو

ونقلت القناة 12 العبرية : ” صدامات في فندق باستورال في الجليل مع متظاهرين جاءوا للتظاهر ضد الوزير نير بركات الذي وصل لعقد اجتماع في الفندق”

كما نقلت يديعوت أحرنوت: ” تعرض متظاهرين للضرب والاعتداء من قبل طواقم الحماية الخاصة بالوزير نير بركات في فندق باستورال في الجليل حين جاءوا للتظاهر ضد الوزير الذي وصل لعقد اجتماع في الفندق ”

وتستمر التظاهرات  للاسبوع 19 على التوالي ضد التعديلات القضائية التي تقوم بها حكومة نتنياهو ، حيث شارك الاف المتظاهرون في تل أبيب وحيفا وكانت التظاهرات قد توقفت خلال الاسبوع المنصرم بسبب معركة ثأر الاحرار اتي خاضتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني .

المصدر: الاعلام العبري

التعليقات

ذات صلة