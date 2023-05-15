مواكبة | شهيد فلسطيني برصاص الإحتلال خلال اقتحامه مخيم عسكر في الضفة المحتلة

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين خلال اقتحام مخيم عسكر في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية “باستشهاد الشاب صالح صبرة (22 عاما) متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال باقتحام مخيم عسكر شرقي مدينة نابلس فجر اليوم”.

وكانت قوات كبيرة من جيش العدو، قد اقتحمت مخيم عسكر فجر اليوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة شابين أحدهما بجراح خطيرة قبل أن يُلعن عن استشهاد أحدهما قبل قليل.

وخلال المواجهات، أطلقت قوات العدو الرصاص الحي في محيط مخيم عسكر شرق نابلس.

اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

الى ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين، عصام طحاينة وشادي العمري من السيلة الحارثية قرب جنين، وسامي جرادات من سعير شرق الخليل، وطارق صالح من عارورة شمال رام الله، ومهراج شحادة من مخيم طولكرم.

المصدر: موقع المنار + فلسطين اليوم