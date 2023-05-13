إعلام العدو: تعليمات مشددة لسكان غلاف غزة بعدم الخروج من المنازل حتى اشعار آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 12:16

إعلام العدو: تعليمات مشددة لسكان غلاف غزة بعدم الخروج من المنازل حتى اشعار آخر

منذ 1 ساعة 13 May، 2023
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