إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في القدس للمرة الأولى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 12:32

إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في القدس للمرة الأولى

منذ 19 mins 12 May، 2023
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