إطلاق رشقة صاروخية جديدة من غزة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 01:04

إطلاق رشقة صاروخية جديدة من غزة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

منذ 27 mins 12 May، 2023
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