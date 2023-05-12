زوارق الاحتلال الحربية تطلق قنابل إنارة في عرض بحر شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 12 2023 - 01:04

زوارق الاحتلال الحربية تطلق قنابل إنارة في عرض بحر شمال قطاع غزة

منذ 40 mins 12 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة