رشقات صاروخية متتالية تجاه الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 21:52

رشقات صاروخية متتالية تجاه الأراضي المحتلة

منذ 46 mins 11 May، 2023
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