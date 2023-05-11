إصابات بين المستوطنين في الرشقات الصاروخية التي أطلقتها المقاومة مساء اليوم والصواريخ تستهدف المناطق الجنوبية لعسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 11 2023 - 20:18

إصابات بين المستوطنين في الرشقات الصاروخية التي أطلقتها المقاومة مساء اليوم والصواريخ تستهدف المناطق الجنوبية لعسقلان

منذ 16 mins 11 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة