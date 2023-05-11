شاهد بالفيديو| أضرار وأثار دماء في منزل للمستوطنين في مستوطنة “كفار ميمون” بعد سقوط صواريخ عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 20:16

شاهد بالفيديو| أضرار وأثار دماء في منزل للمستوطنين في مستوطنة “كفار ميمون” بعد سقوط صواريخ عليه

منذ 22 mins 11 May، 2023
كفار ميمون
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

أضرار وأثار دماء في منزل للمستوطنين في مستوطنة “كفار ميمون” بعد سقوط صواريخ عليه.

 

المصدر: مواقع

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