بالفيديو | “نراه أمامنا”.. في ذكرى القائد السيد ذو الفقار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 18:36

بالفيديو | “نراه أمامنا”.. في ذكرى القائد السيد ذو الفقار

منذ 35 mins 11 May، 2023
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تقارير مصورة - فيديو - لبنان

فيديو يستحضر نهج ودور وصفات وكلمات القائد الشهيد مصطفى بدر الدين:

 

 

المصدر: الاعلام الحربي

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