المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية كبيرة تجاه المستوطنات وصافرات الانذار تدوي في عسقلان واسدود – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 16:58

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية كبيرة تجاه المستوطنات وصافرات الانذار تدوي في عسقلان واسدود

منذ 14 mins 11 May، 2023
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