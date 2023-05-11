واشنطن تمنع قرارا بمجلس الأمن يندد بالعدوان الصهيوني على غزة

منعت الولايات المتحدة اتخاذ قرار خلال اجتماع مغلق لمجلس الامن الدولي، أمس الأربعاء، بشأن العدوان الصهيوني على قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط 25 شهيدا فلسطينيا، غالبيتهم من المدنيين.

وقال مندوب الكيان الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، لإذاعة جيش العدو، إنه “نجحنا في لجم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإصدار بيان تنديد ضد إسرائيل. وانتهت المداولات بالأمس بدون نتيجة”.

من جهتها نقلت “أكسيوس” عن مسؤولين صهاينة، أن “واشنطن منعت الليلة الماضية نشر بيان صحفي عن مجلس الأمن بشأن التصعيد في غزة”.

المصدر: اعلام العدو