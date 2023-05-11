المرتضى بذكرى اغتيال شيرين ابو عاقلة: كنا وسنبقى مع فلسطين

أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد وسام المرتضى في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإغتيال شيرين ابو عاقلة برصاص العدو الاسرائيلي أن “اقامة ركنٍ للشهيدة في المكتبة الوطنية في بيروت، يمثّل رسالةٌ من بيروت إلى القدس ومن لبنان إلى ‎فلسطين أن كُنّا معا وسنبقى معا”، وتابع “مثلما انتصرنا ههنا وتحرّرنا، هكذا سيكون مآلُ القدس وفلسطين”.

وأضاف المرتضى “في غدٍ عندما تُكتَبُ ملحمةُ انتصار الحقّ الفلسطيني، فسوف تكون ‎شيرين ابو عاقلة واخوتها واخواتها وسائر شهداء الانسانية هم الأبجدية الحقيقية لهذه الملحمة”، وتابع “‏رحمة الله على الشهيدة شيرين أبو عاقلة، زهرةُ فتياتِ زهرةِ المدائن…. رحمة الله على شيرين التي طلعت من نار جنين إلى نور الجِنان على متن صورةٍ ومدرج شاشة، تاركةً دمها فوق تراب فلسطين، مرسومًا على شكل علامةِ نصرٍ مغروزةٍ في عيون الإرهاب الصهيوني..”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام