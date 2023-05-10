إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات العدو الاسرائيلي خلال المواجهات المندلعة في بلدة بيت أمر بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 02:02

إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات العدو الاسرائيلي خلال المواجهات المندلعة في بلدة بيت أمر بالضفة المحتلة

منذ 3 ساعة 9 May، 2023
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