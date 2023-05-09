أطفال غزة والإجرام الصهيوني.. – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 9 2023 - 22:20

أطفال غزة والإجرام الصهيوني..

منذ 56 mins 9 May، 2023
اطفال غزة
تقارير مصورة - فلسطين

أطفالُ غزة كانَ لهم حصةٌ من موجةِ الاجرامِ الصهيونية.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة