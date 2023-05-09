اعلام العدو: “الكابنيت” أعطى نتنياهو وغالانت الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات إضافية ضد الفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2023 - 22:20

اعلام العدو: “الكابنيت” أعطى نتنياهو وغالانت الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات إضافية ضد الفلسطينيين

منذ 2 ساعة 9 May، 2023
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