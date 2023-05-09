الرئيس بري: يبقى الخيار سواعد المقاومين وبأسهم هي اللغة التي يفهمها العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 9 2023 - 18:04

الرئيس بري: يبقى الخيار سواعد المقاومين وبأسهم هي اللغة التي يفهمها العدو الاسرائيلي

منذ 1 ساعة 9 May، 2023
الرئيس بري
لبنان

استنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المجزرة الذي نفذتها قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في قطاع غزة والتي أدت الى إستشهاد أكثر من 14 شهيدا بينهم نساء وأطفال وسقوط أكثر من 20 جريحا.

وقال الرئيس بري “ما حصل فجرا في قطاع غزة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان المستويين الأمني والسياسي في الكيان الاسرائيلي يمثلان أنموذجا متقدما لإرهاب الدولة المنظم وهما من خلال هذه المجزرة التي ارتكبت في لحظة سياسية تتجه فيها المنطقة العربية نحو لم الشمل العربي وصياغة جديدة لوحدة الموقف العربي حيال ثوابت الأمة وفي مقدمها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إنما يعبر عن المأزق الذي يتخبط به الكيان الاسرائيلي”.

وأضاف الرئيس بري “أحر التعازي والتبريك لفلسطين، لمقاوميها ولحركة الجهاد الإسلامي”، وأكد “يبقى الخيار سواعد المقاومين وبأسهم هي اللغة التي يفهمها العدو الاسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة