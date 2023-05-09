انفوغراف | اجراءات الكيان المؤقت بعد جريمة اغتيال قادة الجهاد في غزة

ارتكبت طائرات الاحتلال الحربية جريمة جديدة، فجر اليوم الثلاثاء، باستهداف عدة منازل سكنية في مدينة غزة وجنوب القطاع، اسفرت عن ارتقاء 13 شهيدًا حتى اللحظة بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات ، وكان الهدف من هذه الجريمة هو اغتيال 3 قادة من حركة الجهاد الاسلامي : ” جهاد شاكر الغنام – أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد خليل صلاح البهتيني – عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس. والشهيد القائد طارق محمد عزالدين – أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية ”

وبعد الجريمة مباشرة بدأ الحتلال باتخاذ اجراءات احترازية خوفا من رد المقاومة فما هي ابرز هذه الاجراءات :

المصدر: اعلام العدو