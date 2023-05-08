كمال الخير زار مكتب حماس في البداوي.. المقاومة الخيار الوحيد بمواجهة العدو

زار رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير على رأس وفد من المنية الاثنين مكتب حركة “حماس” في مخيم في البداوي شمال لبنان، لتقديم التهاني والتبريكات باستشهاد أبطال عملية الأغوار التي أدت إلى مقتل ثلاثة مجندات من جيش العدو الاسرائيلي، وكان باستقبال الوفد المسؤول السياسي لحماس في الشمال أبو بكر الأسدي.

وأكد المجتمعون ان “المقاومة لا زالت مستمرة وبعد الاغتيال في إيمانها الراسخ بأن الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني هو خيار المقاومة، الذي من خلاله نستطيع الوصول إلى تلبية طموحات كل الشعب الفلسطيني، وصولا إلى تحرير كامل فلسطين وقيام دولة مستقلة كاملة السيادة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس”.

وأضاف المجتمعون ان “القضية الفلسطينية تمر حاليا بمنعطف صعب وخطير، وقد تصف هذه المرحلة بالأصعب في تاريخها”، وتابعوا “لذلك على الجميع العمل بمبدأ تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لا سيما من خلال ترتيب البيت الداخلي وتوحيد الموقف الفلسطيني وتمكين المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، من أجل الصمود في وجه جميع المؤامرات التي تحاك للشعب والقضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام