تقرير مصور | تحريك المياه الراكدة رئاسياً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2023 - 06:44

تقرير مصور | تحريك المياه الراكدة رئاسياً

منذ 11 ساعة 5 May، 2023
لبنان

في الملف الرئاسي اللبناني ، السعودية ترفع الفيتو ، والتريث يبقى واجبا .

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