بوشكيان: أهل الإعلام مؤتمنون على رسالة شهداء الصحافة

قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جورج بوشكيان في بيان له الجمعة “في ذكرى شهداء الصحافة، أقول لأهل الصحافة والاعلام، إنكم ورثتم القلم الحر، تخطّون فيه قناعاتكم الوطنية، تدافعون به عن المبادىء الديموقراطية، تكشفون بالحبر المؤلم الفظاعات والارتكابات، وتبرزون النجاحات والانجازات”.

وأضاف بوشكيان “صحيح أنكم سلطة رابعة، إنما هي ركيزة وحاجة لكل السلطات”، وتابع “نستذكر شهداء الصحافة الأبرار الذين ارتبطت أسماؤهم بالشرف والتضحية في سبيل استقلال لبنان، وأنتم الجنود المؤتمنون على الرسالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام