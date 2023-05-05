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May 5 2023 - 18:42

وزارة السياحة: على المؤسسات كافة الإعلان عن لوائح الأسعار وتوخي الدقة بالتسعير

منذ 9 mins 5 May، 2023
وزارة السياحة اللبنانية
لبنان

دعت وزارة السياحة اللبنانية في بيان لها الجمعة المؤسسات السياحية كافة للاعلان عن لوائح الاسعار بشكل واضح على مداخلها ما يسمح للزائر الاطلاع عليها قبل الدخول.

وقال البيان “حيث أن وزارة السياحة تسعى دائماً للحفاظ على عامل الثقة بين المؤسسات السياحية وروّادها، وذلك حرصاً على المؤسسات وحفاظا على الشفافية فيها، وحيث ان الخدمة السياحية تخضع لمعايير تصنيف مختلفة تؤدي حكماً الى اختلاف قيمة الخدمة السياحية المقدمة بين مؤسسة وأخرى، تطلب الوزارة من المؤسسات السياحية كافة تطبيق أحكام المرسوم 42221/2000 بما يتعلق بالاعلان عن لوائح الاسعار بشكل واضح على مداخل المؤسسات ما يسمح للزائر الاطلاع عليها قبل الدخول”، وتابع “كما تطلب وزارة السياحة من المؤسسات السياحية توخي الدقة في التسعير بما يحفظ استمرارية العمل ويرعى القدرة الشرائية للزبائن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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