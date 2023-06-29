تقرير مصور | حركة نشطة في مطار بيروت مع انطلاق موسم الصيف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2023 - 23:54

تقرير مصور | حركة نشطة في مطار بيروت مع انطلاق موسم الصيف

منذ 2 ساعة 29 June، 2023
لبنان

شهد مطار بيروت الدولي حركة طيران نشطة منذ بداية الشهر الحالي مع انطلاق موسم الصيف.

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