بوصعب زار فرنجية ببنشعي: اللقاء كان ايجابيا.. وسأعود للقائه بعد انتهاء جولتي للتشاور

استقبل رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية في دارته في بنشعي الجمعة نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب.

وبعد اللقاء، اكد بوصعب انه “تشرف بزيارة فرنجية وان الزيارة كانت ضرورية من ضمن الجولة التي يقوم بها على كل المرجعيات السياسية في البلد بهدف ايجاد قواسم مشتركة بموضوع رئاسة الجمهورية والفراغ والمشاكل التي تواجه اللبنانيين”.

وأضاف بوصعب “باختصار وجدت لدى سليمان بك كل الانفتاح للتواصل والحوار والتفاهم مع كل الفرقاء وخاصة ان هذه هي الطريقة الوحيدة التي تدفع كل الفرقاء المختلفين للجلوس مع بعضهم البعض والتحاور حول القيم التي يمثلها كل منهم”، ورأى “انه طالما لا شروط مسبقة من كل الافرقاء وهذا ما لمسته خلال جولتي فبالامكان مد جسور التواصل”.

وأكد بوصعب ان “اللقاء مع فرنجية كان ايجابيا، فالأخير منفتح على الجميع ومن دون شروط مسبقة”، وأشار الى انه “سيعود للقاء فرنجية بعد انتهاء جولته للتشاور حول كل الامور”.

المصدر: موقع المردة