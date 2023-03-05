رئيس الكونغو يحرج الرئيس الفرنسي: على فرنسا التعامل معنا باحترام

احرج رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مباشر على الهواء عندما طالب فرنسا والغرب بالتعامل باحترام مع الدول الافريقية مشيرا في هذا السياق الى مواقف فرنسية سابقة شككت بنزاهة الانتخابات الرئاسية في الكونغو.

وقال تشيسكيدي خلال المؤتمر الصحفي أمس مع ماكرون “أنتم تتحدثون عن الانتخابات في بلادنا، بينما كانت لديكم فضائح انتخابية في بلادكم، كتلك التي وقعت في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عندما تم إحصاء أصوات مواطنين فرنسيين تبين لاحقًا أنهم غير أحياء”. وتابع “عليكم أن تتعاملوا معنا باحترام”.

الرئيس الفرنسي علق بالقول “إنها آراء الصحافة وليس حكومة فرنسا”، فذكّره الرئيس الكونغولي بتصريح لوزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان.

وكان لودريان قد شكك في نتائج الانتخابات التي أُجريت في الكونغو عام 2019 وأسفرت عن فوز الرئيس الحالي تشيسكيدي، واصفًا ما جرى وقتها بـ”التفاهمات على الطريقة الأفريقية”.