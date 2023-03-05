رئيس الكونغو يحرج الرئيس الفرنسي: على فرنسا التعامل معنا باحترام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 5 2023 - 17:08

رئيس الكونغو يحرج الرئيس الفرنسي: على فرنسا التعامل معنا باحترام

منذ 2 ساعة 5 March، 2023
56ه
أخبار دولية - الكونغو

احرج رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مباشر على الهواء عندما طالب فرنسا والغرب بالتعامل باحترام مع الدول الافريقية مشيرا في هذا السياق الى مواقف فرنسية سابقة شككت بنزاهة الانتخابات الرئاسية في الكونغو.

وقال تشيسكيدي خلال المؤتمر الصحفي أمس مع ماكرون “أنتم تتحدثون عن الانتخابات في بلادنا، بينما كانت لديكم فضائح انتخابية في بلادكم، كتلك التي وقعت في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عندما تم إحصاء أصوات مواطنين فرنسيين تبين لاحقًا أنهم غير أحياء”. وتابع “عليكم أن تتعاملوا معنا باحترام”.

الرئيس الفرنسي علق بالقول “إنها آراء الصحافة وليس حكومة فرنسا”، فذكّره الرئيس الكونغولي بتصريح لوزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان.

وكان لودريان قد شكك في نتائج الانتخابات التي أُجريت في الكونغو عام 2019 وأسفرت عن فوز الرئيس الحالي تشيسكيدي، واصفًا ما جرى وقتها بـ”التفاهمات على الطريقة الأفريقية”.

 

التعليقات

ذات صلة

جمهورية الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديموقراطية يهاجم المعارضة

اتهم رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا المعارضة الجمعة بانها تعرض “قفزة في المجهول” بدل الدفاع عن العملية الانتخابية التي يفترض ان تفضي الى انتخابات رئاسية في كانون الاول/ديسمبر، وذلك في اول مؤتمر صحافي يعقده منذ 2012. وقال كابيلا الذي تتهمه المعارضة بانه يريد البقاء في السلطة “يجب الذهاب الى ...