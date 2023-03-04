وحدة النقابات والعمال في “حزب الله” حذرت من انهيار الإدارة العامة ودعت الحكومة لإعلان حالة طوارئ معيشية

زار وفد من موظفي الإدارات والمؤسسات العامة في محافظة النبطية مركز وحدة النقابات والعمال في “حزب الله” في منطقة جبل عامل الثانية في النبطية، وكان في استقبالهم معاون مسؤول الوحدة ربيع نورالدين، وتداول المجتمعون “بما آلت إليه أوضاع الموظفين والعاملين في القطاع العام، والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم، بفعل التدني السريع لقيمة العملة الوطنية أمام الدولار، وتآكل القوة الشرائية للرواتب التي أضحت رمزية، حيث بلغ متوسط راتب الموظف نحو ال 70 دولاراً، وهو مبلغ لا يكفي لدفع فاتورة كهرباء سعّرتها الدولة بالدولار”.

وحذّر المجتمعون من “انهيار الإدارة العامة بشكل كلي إن استمرت الأوضاع على ما هي عليه”، ودعوا “الحكومة لإعلان حالة طوارئ معيشية، ودولرة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف، اسوة بمداخيل اغلب مكونات المجتمع، وإيجاد حل لمعضلات الإستشفاء والدواء والتعليم”، معتبرين أن “المشكلات الإجتماعية ولقمة الناس لا يمكن أن تنتظر الحلول والتسويات السياسية لسنوات”.

ودعا المجتمعون المسؤولين إلى “تحمل المسؤولية امام الناس، والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، بعيداً عن الضغوطات الخارجية، مع مراعاة الصيغة التوافقية الحاكمة في البلد، بغية إعادة الإنتظام لعمل المؤسسات الدستورية، وإيجاد الخطط والبرامج السريعة لمعالجة الشأنين الإجتماعي والإقتصادي، وفي مقدمها معالجة رواتب العاملين بالإدارات والمؤسسات العامة، الذين فقدوا 95 ٪ من قيمة رواتبهم، وباتوا عاجزين عن تأمين أبسط مقومات الحياة”.

كما طالب المجتمعون الحكومة ب “إعفاء الموظفين استثنائيا من فواتير الكهرباء والمياه والإتصالات لعجزهم عن دفعها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام