اعلام العدو: سقوط طائرة إسرائيلية خفيفة في منطقة بيت حنانيا جنوب حيفا الكرمل وإصابة قائدها بجروح خطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2023 - 17:38

اعلام العدو: سقوط طائرة إسرائيلية خفيفة في منطقة بيت حنانيا جنوب حيفا الكرمل وإصابة قائدها بجروح خطرة

منذ 2 ساعة 3 March، 2023
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