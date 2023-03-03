بالفيديو | غواصة روسية تطلق صاروخ “كاليبر” من بحر اليابان على هدف أرضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن غواصة تابعة لأسطول المحيط الهادئ أطلقت صاروخ “كاليبر” من بحر اليابان على هدف أرضي كجزء من التدريب القتالي.

وقالت إدارة المعلومات التابعة لأسطول المحيط الهادئ في بيان إن “طاقم الغواصة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، التي تعمل بالديزل والكهرباء التابعة لأسطول المحيط الهادئ في بحر اليابان، أطلق كجزء من خطة الاستعداد القتالي، صاروخ كاليبر، على هدف ساحلي يحاكي موقع اطلاق النار لعدو وهمي”.

وأضافت إدارة المعلومات في بيان أن “صاروخ كاليبر نجح في إصابة الهدف المحدد له في المنطقة التكتيكية بسوركوم في إقليم خاباروفسك، وتجاوز مداه 1000 كيلومتر”.

وتمت مراقبة منطقة الإطلاق من قبل السفن التابعة لأسطول المحيط الهادئ، وكذلك الطائرات البحرية والطائرات بدون طيار.

المصدر: وكالات