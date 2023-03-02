بلينكن: مستعدون للتعاون مع روسيا في مجال الحد من الأسلحة النووية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2023 - 17:40
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الرئيس بري: لا دعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم تتوفر معطيات تؤكد أنها ستفضي إلى ذلك
النائب علي حسن خليل ردا على ميشال معوض: يعيش في فقاعة الترشيح وأتحفنا بكلام أقل ما فيه أنه "بلا تربية" و"يلي خلف مات"
وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه بعد لقائه الرئيس بري: الوزارة أنهت العمل في تحديد المياه الاقتصادية الخالصة مع قبرص
الرئيس ميقاتي تلقى رسالة شكر من نظيره السوري حسين العرنوس: مساعدة لبنان كان لها الاثر الكبير في تخفيف تبعات الزلزال
النائب رعد: يريدون أن يُخضعوا كلّ العالم من أجل أن يُهيّئوا كلّ السُبل من أجل أن يستخرج الإسرائيلي الغاز
الابيض: الجامعة اللبنانية شريك أساسي مع الوزارة ومستحقاتها المتصلة بـكورونا ستكون أولوية لاستيفائها
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية ارئيل الشهيد محمد صوف في قرية حارس غرب سلفيت
الرئيس الايراني يفتتح المرحلة الرابعة عشرة من حقل بارس جنوبي الغازي في مقاطعة كنغان بمحافظة بوشهر
عبداللهيان: العلاقة بين طهران ووكالة الطاقة الدولية تجري وفق المسار الصحيح
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن أن الانتخابات الرئاسية التركية ستُعقَد في موعدها في مايو/أيار القادم
أ ف ب عن مسؤول أمريكي: وزير الخارجية الأمريكي عقد إجتماعا مقتضبا مع نظيره الروسي على هامش إجتماعات العشرين
الخارجية الروسية: لافروف وبلينكن أجريا حديثا سريعا في قمة العشرين ولكن لم تكن هناك أي مفاوضات
لافروف: روسيا مصرة على إجراء تحقيق عادل وسريع في الهجوم الإرهابي على نورد ستريم بمشاركتها مع الأطراف المعنية
مجلة الدفاع الروسية: موسكو تطور استراتيجية باستخدام أسلحة نووية للحماية من أي هجوم أميركي محتمل
نائب وزير الخارجية الروسي: أجرينا اتصالا مع الوفد الأمريكي في جنيف لمناقشة وضع معاهدة ستارت
وزير خارجية الهند يؤكد فشل مجموعة العشرين في تبني بيان مشترك
الخارجية الصينية: الولايات المتحدة انتهكت التزامها السياسي بشأن قضية تايوان ببيعها أسلحة متطورة
الخارجية الصينية: تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا الأمنية والوطنية
الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة لتايوان
وسائل إعلام روسية: مجموعة مسلحة أوكرانية تحتجز أكثر من مئة شخص رهائن داخل منزل في مقاطعة بريانسك
مجلس الأمن الروسي يعقد اجتماعا طارئا بشأن تسلل مخربين أوكرانيين إلى بريانسك
بلينكن: مستعدون للتعاون مع روسيا في مجال الحد من الأسلحة النووية
منذ 34 mins
2 March، 2023
بلينكن
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