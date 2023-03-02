استطلاع: 68% من الأمريكيين يعتقدون أن سن بايدن الكبير لا يؤهله للترشح لولاية جديدة

أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس جو بايدن كبير في السن، حتى يترشح لولاية أخرى، ويوافق عدد كبير من الديمقراطيين على ذلك.

ووفقا لاستطلاع أجرته Yahoo News بالتعاون مع YouGov، تبين أن ما يقرب من سبعة من كل 10 ناخبين مسجلين أي 68٪، يقولون إن بايدن البالغ من العمر 80 عاما “كبير جدا بالنسبة لولاية أخرى”.

ومن بين الناخبين الديمقراطيين، وافق 48٪ على أن تقدم بايدن في العمر يمثل مشكلة، 34% قالوا إنهم لا يدعمون هذا الرأي.

كما قال غالبية المستقلين 71٪ ، إن سن 82 كبير جدا على أن يبدأ به بايدن فترة ولاية ثانية كرئيس.

ووجد الاستطلاع أن 77٪ من الناخبين على الأقل “قلقون” بشأن صحة بايدن وقدراته العقلية، و39٪ قالوا إنهم “قلقون للغاية”.

وبايدن أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وسيبلغ من العمر 86 عاما بنهاية ولايته الثانية إذا فاز بإعادة انتخابه في عام 2024.

المصدر: وكالات