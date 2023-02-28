وفد من تجمع العلماء زار مفتي زحلة: لانتخاب رئيس للجمهورية لتسير الامور بالاتجاه الصحيح

قام وفد من تجمع العلماء المسلمين الثلاثاء بزيارة مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي لتهنئته بتوليه منصب الإفتاء.

وبعد اللقاء، تحدث باسم الوفد الشيخ حسان عبد الله حيث قال “ندعو الى انتخاب رئيس جمهورية، لتسلم الأمور وتسير بالاتجاه الصحيح”، وتابع “لا ننسى إخواننا في فلسطين، اليوم يتعرضون لهجمة شرسة وتقريبا لا يوجد صدى في العالم لهذه المجازر مما يؤسف له”، وأكد “يبقى الرهان على الشباب المجاهد في فلسطين الذي ندعو له أن ينصره الله وأن يوفقه من أجل السعي للخطوة الأولى في عملية تحرير فلسطين، لأن فلسطين هي قضية الأمة وستحررها الأمة إن شاء الله عما قريب”.

بدوره، قال المفتي الشيخ علي الغزاوي “نخشى أن نعيش أزمة في الإدارة، الأزمة الإدارية اليوم هي المشكلة إذا ما حصلت إذا عشنا أزمة إدارية، بمعنى أن تفرغ المؤسسات من إدارتها، ما زلنا نقول هناك وزارة”، وتابع “هناك بلدية وهناك محافظة، فنخشى إذا فُرغت هذه المضامين أن تكون عند ذلك المشكلة الكبرى وأن تفرغ الدولة من مضامينها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام