الاحتلال الصهيوني يطلق الرصاص بكثافة تجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين بعد استهدافهم لقواته بزجاجات حارقة داخل مخيم العروب شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2023 - 00:54

الاحتلال الصهيوني يطلق الرصاص بكثافة تجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين بعد استهدافهم لقواته بزجاجات حارقة داخل مخيم العروب شمال الخليل

منذ 3 ساعة 27 February، 2023
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