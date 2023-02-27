حركة “المرابطون” عزت بالشيخ الرفاعي: لمواجهة الفتن وتغليب الحكمة

توجهت حركة الناصريين المستقلين -المرابطون في بيان لها الاثنين “بالتعزية إلى آل الرفاعي ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام ودار الإفتاء، باستشهاد الشيخ احمد الرفاعي”، راجة “من الله عز وجل أن تكون خاتمة الأحزان لأهلنا في عكار والشمال”.

وأكد البيان “أهمية الدور الجامع والحامي، لدار الإفتاء والعلماء الأجلاء في تغليب الحكمة والروية في معالجة القضايا، التي تمس المصلحة الوطنية العليا للوطن والتي تصب دائما في صون وتحصين الأمن الوطني، في مواجهة الفتن في الظروف الدقيقة التي يعيشها لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام